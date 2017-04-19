- Ilıcak: "Kitap okumak uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tutuyor"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Adana'da 'Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı Konferansı verdi

"7'li yaşlara düşen bağımlılıkta arkadaş seçimi çok önemli"



ADANA - Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Yerel yönetimlerle uyuşturucuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız boş zamanlarında en az bir kitap okumak zorundalar. Kitap okumak uyuşturucu ile mücadele de önemli yer tutuyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, DUMESF ile birlikte 'Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı Konferansı' düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferans öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ilıcak, kitap okumanın uyuşturucu ile mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

"Uyuşturucu bağımlılığı artık 7'li yaşlara düştü"

Türkiye'de 7'li yaşlara düşen uyuşturucu bağımlığının spor ile yenilebileceğini ifade eden Muzaffer Ilıcak, sporun genç nesiller için ileriki hayatlarında önemli olduğunu vurguladı. Ilıcak, "Uyuşturucu ile mücadelenin aile yapısı, öğrencilerin öğretmen ilişkisinin ve spor ile başarılacağına inanıyoruz. Ana gayemiz, genç neslimizin uyuşturucudan uzak olması ve sokakta leblebi gibi satılan zehirlerden çocuklarımıza farkındalık yaratmak suretiyle daha iyi bir hayata kavuşmasını sağlamak. Sporun genç jenerasyonumuzun geleceğinde önemli bir olgu olduğuna inanıyoruz. Bu semineri ülkemizde çocuk yaşlara düşen neredeyse 7'li yaşlara düşen bağımlılığın önüme geçmek için düzenliyoruz. 304'üncü seminerimiz bu bizim. Bunlara devam ediyoruz" dedi.

"Çocuklar en az bir kitap okumak zorunda"

Kitap okumanın da uyuşturucu bağımlılığından kurtulma yolunda bir kurtarıcı olduğunu kaydeden Ilıcak, "Hep birlikte yerel yönetimlerle uyuşturucuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunun yanında aile sevgisi ile, kitap okumayla iyi insanları ancak spora alıştırmakla olabileceğine inanıyoruz. Çocuklarımız okul döneminde boş zamanları olmadan ders çalışıyorlar. Boş zamanlarında en az bir kitap okumak zorundalar. Kitap okumak uyuşturucu ile mücadelede önemli yer tutuyor" diye konuştu.

"Arkadaşlarını iyi seçmek zorundalar"

Arkadaş çevresinin de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kaya Muzaffer Ilıcak, şunları söyledi:

"Arkadaşlarını iyi seçmek zorundalar. Tanımadığı insanlar ile asla konuşmamalılar. Hayatını temiz yaşayabilmek için temiz arkadaşlar bulmak zorunda. Her çocuğumuz mutlaka kitap okumalı. Aileleri ile zaman geçirmeli. Aile de çocukları ile zaman geçirmeliler. Yabancı gördükleri kişiler ile onlardan en ufak bir şey almamalılar."

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, daha sonra yaklaşık 500 sporcu ve antrenöre konferans verdi.