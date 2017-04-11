İlhan Şeşen - Vedat Sakman Akustik Hikayeler
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman iki eski dost olarak keyifli bir sohbet eşliğinde, 11 Nisan akşamı Mersin Kültür Merkezi'nde müzik ziyafeti veriyor.
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman iki eski dost olarak keyifli bir sohbet eşliğinde, 11 Nisan akşamı Mersin Kültür Merkezi'nde müzik ziyafeti veriyor.
Söz ve müzikleri tamamen kendilerine ait eserleri izleyenlerle birlikte seslendiren İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ın konserleri, seyircinin de sahneye eşlik ettiği sıcak bir ortamda gerçekleşiyor.
Detaylar :
İl : Mersin
İlce : Merkez
Mekan : Mersin Kültür Merkezi
Mekan Adresi : İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5, Akdeniz
Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İlhan Şeşen - Vedat Sakman Akustik Hikayeler
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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