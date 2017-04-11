İlhan Şeşen ve Vedat Sakman iki eski dost olarak keyifli bir sohbet eşliğinde, 11 Nisan akşamı Mersin Kültür Merkezi'nde müzik ziyafeti veriyor.



Söz ve müzikleri tamamen kendilerine ait eserleri izleyenlerle birlikte seslendiren İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ın konserleri, seyircinin de sahneye eşlik ettiği sıcak bir ortamda gerçekleşiyor.



Detaylar :



İl : Mersin



İlce : Merkez



Mekan : Mersin Kültür Merkezi



Mekan Adresi : İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5, Akdeniz



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İlhan Şeşen - Vedat Sakman Akustik Hikayeler



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır