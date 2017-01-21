İlhan Cavcav Yoğun Bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı.

İlhan Cavcav Yoğun Bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi.

Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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