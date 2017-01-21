GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı.



Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gören İlhan Cavcav'ın, bugün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Cavcav'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Gençlerbirliği Kulübü yönetim kurulu üyelerinin de hastaneye gittiği belirtildi. - Ankara