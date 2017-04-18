İlhan Cavcav Parkı'nın Temeli Atılacak

Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav anısına yapılacak parkın temeli, 22 Nisan Cumartesi günü atılacak.



Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu'nda hazırlanacak İlhan Cavcav Parkı, kendi kendini temizleyebilen 2 biyolojik göletle 9 bin metrekare alan üzerine yapılacak. Geniş yeşil alanların yer alması planlanan parkta ayrıca amfi, oturma ve çocuk oyun alanları bulunacak.



Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'ne, Cavcav'ın doğduğu Hacettepe Mahallesi'ndeki Dutlu Sokağı'nın adının da İlhan Cavcav Sokağı olarak değiştirilmesi için öneri verildi. Öneri değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi'nin ilgili komisyonuna havale edildi.



Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, İlhan Cavcav Parkı ile merhum başkanın adının gelecek nesillere taşınacağına işaret ederek, "Artık Ankara'nın 3 yerinde onun adı var. İlhan Cavcav Sokağı, İlhan Cavcav Parkı ve İlhan Cavcav Tesisleri. Gençlerbirliği olarak onursal başkanımıza hak ettiği teveccühü gösteren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.



Cavcav'ın hayatını Ankara ve Gençlerbirliği'ne adadığını vurgulayan Kaynar, şu ifadeleri kullandı:



"İlhan Cavcav büyük bir isim. Futbolla yatıp kalkmış bir Ankaralı. Hacettepe'de doğmuş, Mamak'ta büyümüş, Atatürk Lisesi'nde okumuş, İskitler, Maltepe ve Balgat'ta çalışmış, Gaziosmanpaşa ve Çayyolu'nda oturmuş bir Ankaralı. 1935 yılından kaybettiğimiz 2017 yılı başına kadar Ankara'dan ayrılmamış bir hemşehrimiz. Gençlerbirliği'ne hizmet Ankara'ya hizmettir. Yaşadığı yere, doğduğu ve doyduğu bu şehre hizmet etmiş. Ne güzel ki şimdi bu şehir Altındağ'ı olsun, Çankaya'sı olsun, İlhan Cavcav'a vefa borcunu ödüyor."