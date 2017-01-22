-Hastane önünden açıklamalar
-Hasan Şengel ve Cemal Aydın açıklamaları ANKARA - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti. Cavcav'ın yakınları hastane önünde açıklamalarda bulundu.
Ilhan Cavcav'ın Vefatı - Hasan Şengel ve Cemal Aydın
-Hastane önünden açıklamalar -Hasan Şengel ve Cemal Aydın açıklamaları ANKARA - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.
-Hastane önünden açıklamalar
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