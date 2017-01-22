-Otel önünde futbolcuların açıklamaları GAZİANTEP - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İGençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti. Futbolcuların açıklamaları
Ilhan Cavcav'ın Vefatı - Futbolcuların Açıklamaları
-Otel önünde futbolcuların açıklamaları GAZİANTEP - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İGençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.
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