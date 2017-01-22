Ilhan Cavcav'ın Vefatı - Futbolcuların Açıklamaları

-Otel önünde futbolcuların açıklamaları GAZİANTEP - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İGençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.

Ilhan Cavcav'ın Vefatı - Futbolcuların Açıklamaları

-Otel önünde futbolcuların açıklamaları GAZİANTEP - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İGençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti. Futbolcuların açıklamaları

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads