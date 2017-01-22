İlhan Cavcav'ın Vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.



Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında Cavcav'ın vefatıyla ilgili, "Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu, Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1. yıl dönümü nedeniyle de "Türkiye sevdalısı, büyük siyaset adamı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 1. yılında özlemle anıyorum." paylaşımında bulundu.