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İlhan Cavcav'ın Vefatı
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İlhan Cavcav'ın Vefatı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk spor ve iş dünyasının değerli bir lideri olan İlhan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

İlhan Cavcav'ın Vefatı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk spor ve iş dünyasının değerli bir lideri olan İlhan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

Palandöken, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

İlhan Cavcav'ın Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetler yaptığını ve borçsuz bir kulüp yönetmenin nasıl olduğunu tüm spor camiasına öğrettiğini belirten Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna çok değerli katkılar sunan ve duayen bir spor adımı olarak ismini altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırmıştır. Başarılarıyla önemli izler bırakan İlhan Cavcav, tüm spor kamuoyunda ve Türk halkında vefatıyla derin bir üzüntüye yol açtı. Türk spor ve iş dünyamızın değerli bir liderini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayım. İlhan Cavcav'ın bıraktığı derin izler her zaman güzellikleri ile hatırlanacaktır."

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