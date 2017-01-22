Samsunspor, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinde yer verilen mesajda, Türk futboluna büyük katkı sağlayan İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Türk sporuna büyük katkıları olan, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı ve renkli kişiliği ile her zaman ilgi odağı olmuş Sayın İlhan Cavcav, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Gençlerbirliği camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.