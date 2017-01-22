Spor Toto Süper Lig'de bugün yapılması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesinin bir bölümü, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı üzerine kentten ayrıldı.



Gaziantepspor karşılaşması dolayısıyla kentte bulunan konuk ekip, İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi üzerine maçın ertelenmesiyle dönüş hazırlıklarını yaptı.



Bir otelde bulunan kafile, Ankara'ya gitmek üzere Gaziantep Havalimanı'na geçti. Takım oyuncuları, uçakla kentten ayrıldı.



Kafilenin diğer bir bölümününse kara yoluyla Ankara'ya gideceği öğrenildi.