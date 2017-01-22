Gaziantepspor, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinde yer verilen mesajda, Türk futbolunun duayen isimlerinden İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "1978 yılından bu yana yürüttüğü Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı ile kurumsal ve sportif gelişimde çok önemli işlere imza atan, Türk futboluna yaptığı katkılar tartışılmaz olan çok değerli bir futbol adamı Sayın İlhan Cavcav'ı Türk spor kamuoyu unutmayacaktır.

Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Gençlerbirliği Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.