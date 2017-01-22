Sakaryaspor Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, Cavcav'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Merhum Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere Türk sporuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.