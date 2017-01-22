Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrasında Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Osmanlıspor kulüpleri taziye mesajı yayımladı.



Gençlerbirliği Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Dün sabah yoğun bakıma alınan başkanımız İlhan Cavcav'ı bugün kaybettik. Yaşamının son anına kadar Gençlerbirliği'nden kopmayan, kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emeği olan başkanımız İlhan Cavcav'ı asla unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.



Cavcav'ın öz geçmişine de yer verilen açıklamada, "Ne Türk futbolu, ne bu ülke, ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan." denildi.



Ankaragücü Kulübü de internet sitesinden taziye mesajı yayımlarken, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden, Türk futbolunun duayen isimlerinden İlhan Cavcav'a yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübüne başsağlığı dileriz." açıklamasında bulunuldu.



Osmanlıspor Kulübü de sosyal medya ağı Instagram üzerinden "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet niyaz eder, ailesine ve tüm sevenlerine sabır, başsağlığı dileriz." ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı.