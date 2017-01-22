Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ailesine ve Gençlerbirliği Kulübüne başsağlığı diledi.



Çavuşoğlu, taziye mesajını Twitter hesabından paylaştı.



Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Türk futbolunun gelişimine büyük katkıları olan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Gençlerbirliği Kulübüne başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.