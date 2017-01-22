Sivasspor Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, Cavcav'ın vefatından büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.



Mesajda şunlar kaydedildi:



"Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve önceki gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesinde yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı değerli abimiz İlhan Cavcav'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Görev yaptığı süre içinde Gençlerbirliği Kulübü'ne ve Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan ve herkes tarafından sevilen abimiz İlhan Cavcav'a yüce Allah'tan rahmet, Cavcav ailesine, Gençlerbirliği'ne ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz."