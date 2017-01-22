Eskişehirspor Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anımsatıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Duayen başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diler, başta Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."