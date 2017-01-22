İlhan Cavcav'ın Vefatı

Çaykur Rizespor Kulübü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Cavcav'ın vefatından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.



Açıklamada, "Türk futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği'nin başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı derin üzüntü içindeyiz. Başta futbol ailesi olmak üzere Gençlerbirliği camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun." ifadesine yer verildi.