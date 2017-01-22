Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Cavcav'ın ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. 37 yıllık Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı suresince Türk futbolu ve sporuna yapmış olduğu hizmetlerle unutulmayacak spor adamları arasındaki yerini alan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."