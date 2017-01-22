İlhan Cavcav'ın Vefatı

Trabzonspor Kulübü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.



"Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden, 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı, Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği olmak üzere ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.