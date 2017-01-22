İlhan Cavcav'ın Vefatı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın saat 11.00'de yaşamını yitirdiği belirtildi.



Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cavcav'ın dün saat 06.30'da hastaneye getirildiği ve tedavi altına alındığı anımsatılarak, "Sayın İlhan Cavcav'ı bugün saat 11.00 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Gün içinde yapılan bilgilendirmede, Cavcav'ın ani bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği ancak bu sırada solunumunun durduğu ve bu nedenle solunum destek cihazına bağlandığı kaydedilmişti.



Şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği bulunan Cavcav'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanaması geçirdiği saptanmış ve Cavcav yoğun bakıma alınmıştı.