İlhan Cavcav'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama





Beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.



Cavcav'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, efsane başkanın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:



"Sayın İlhan Cavcav, dün sabah 06.30 sularında ani bilinç kaybı nedeni ile acil servisimize getirilmiştir. Acil servisimize kabulü sırasında solunumu durmuş, bu ndenle solunum desteği için cihaza bağlanmıştır. Öncesinde Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olan Sayın Cavcav'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanaması geçirmiş olduğu saptanmaktadır. Hastalıklara yönelik gereken tedaviler yoğun bakımda sürdürülmekle beraber, hayati tehlikesi devam etmektedir." - Ankara