İlhan Cavcav'ın Sağlık Durumu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Güven Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Cavcav'ın dün sabah 06.30 sıralarında ani bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği belirtildi.



Cavcav'ın acil servise kabulü sırasında solunumunun durduğu ve bu nedenle solunum desteği için cihaza bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Öncesinde şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olan Sayın Cavcav'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanaması geçirmiş olduğu saptanmıştır.



Hastalıklara yönelik gereken tedaviler, yoğun bakımda sürdürülmekle beraber hayati tehlikesi devam etmektedir."