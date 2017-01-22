Ilhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştuİlhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştu
Ercan ATAANKARA, (DHA)
Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, 2012 yılında Gençlerbirliği yetkilileri tarafından belgeseli çekilmişti.
Efsane başkan Cavcav'ın hayatını anlatan, Büyük Başkan İlhan Cavcav belgeseli, kulüp adına 2012 yılında Hakan Kaynar ve Ali Ekber Düzgün tarafından hazırlanırken, belgeselin yönetmenliğini ise Alper Tunga Özdemir yapmıştı.
Ilhan Cavcav'ın Hayatı Belgesel Olmuştu
Ilhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştuİlhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştuErcan ATAANKARA, (DHA)Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, 2012 yılında Gençlerbirliği yetkilileri tarafından belgeseli çekilmişti.
Ilhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştuİlhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştu
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