Ilhan Cavcav'ın Hayatı Belgesel Olmuştu

Ilhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştuİlhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştu



Ercan ATAANKARA, (DHA)



Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, 2012 yılında Gençlerbirliği yetkilileri tarafından belgeseli çekilmişti.



Efsane başkan Cavcav'ın hayatını anlatan, Büyük Başkan İlhan Cavcav belgeseli, kulüp adına 2012 yılında Hakan Kaynar ve Ali Ekber Düzgün tarafından hazırlanırken, belgeselin yönetmenliğini ise Alper Tunga Özdemir yapmıştı.