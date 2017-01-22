İlhan Cavcav'ın Evine Ziyaretçi Akını

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane Başkanı İlhan Cavcav'ın evi ziyaretçi akınına uğradı.



Bugün saat 11.00'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav'ın sevenleri ve yakınları evine akın etti. Cavcav'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ediyor. - ANKARA