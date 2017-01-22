İlhan Cavcav'ın Cenazesi Salı Günü Toprağa Verilecek

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi, 24 Ocak Salı günü toprağa verilecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cavcav için önce kulüp tesislerinde bir anma töreni düzenlenecek. Duayen başkanın cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi'ne getirilecek ve öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Aile Mezarlığına defnedilecek.