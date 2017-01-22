İlhan Cavcav'ın Cenaze Töreninde Değişiklik

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın 24 Ocak Salı günü yapılması planlanan cenaze töreninde değişiklik yapıldı.



İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, törenin yarın yapılmasını daha uygun bulduklarını belirterek, "Cenaze programını salı günü olarak planlamıştık. Ancak aile içinde yaptığımız istişareler sonrasında, programı geciktirmeden pazartesi yapmaya karar verdik." dedi.



Murat Cavcav, İlhan Cavcav'ın eseri olan Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde bir anma töreni düzenleyeceklerini ifade ederek, "Oradan da Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz." diye konuştu.