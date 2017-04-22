İlhan Cavcav'ın Adı Parkta Yaşayacak
Çankaya Belediyesince, Gençlerbirliği Kulübünün ocak ayında hayatını kaybeden başkanı İlhan Cavcav'ın adının verileceği parkın temeli atıldı.
Çankaya Belediyesince, Gençlerbirliği Kulübünün ocak ayında hayatını kaybeden başkanı İlhan Cavcav'ın adının verileceği parkın temeli atıldı.
Çankaya Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan alana inşa edilecek İlhan Cavcav Parkı'nın temel atma törenine, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çankaya Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan ve 22 Ocak'ta yaşamını yitiren Cavcav'ın hayatının anlatıldığı klip törende davetlilere izletildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, burada yaptığı konuşmada, Çankaya'da ülkenin değerlerini, isimlerini parklara ve tesislere vererek yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.
İlhan Cavcav'ın da Ankara için efsane bir isim olduğunu vurgulayan Taşdelen, Cavcav'ın Gençlerbirliği ve Ankara iş dünyası için yaptığı çalışmaları anlattı.
Taşdelen, Çankaya'da Cavcav'ın adını taşıyan bir parkı açacak olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayarak, "İlhan Cavcav, bir Anadolu takımının kalıcı olabileceğini, tesisleşmeyle, alt yapıyla, genç sporculara yatırım yapmakla Süper Lig'de bir takımın durabileceğini herkese gösterdi. İlhan Cavcav, futbolda bir model oldu. İlhan Cavcav adını Çankaya'da yaşatacağız. Bundan da büyük bir gurur duyacağız." diye konuştu.
"Büyük bir mutluluk duyuyorum"
Murat Cavcav da babası İlhan Cavcav'ın Ankara'ya ve Türk sporuna 40 yıla yakın süre verdiği katkılardan dolayı en iyi şekilde anılacağını söyledi.
Parkın başkente kazandırılmasının Gençlerbirliği camiası ve Ankaralılar için mutluluk kaynağı olduğunu belirten Cavcav, "İnşallah Ankaramız en kısa zamanda Çayyolu'nda çok güzel bir parka sahip olacaktır. Bunun için büyük bir onur duyuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah ben de Gençlerbirliği Başkanı olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ni daha üst sıralara getirmek için elimden gelen gayret ve çabayı harcayacağım." ifadesini kullandı.
9 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek parkta, kendi kendini temizleyebilen 2 biyolojik göletin yanı sıra çocuk oyun alanları, amfi ve oturma yerleri bulunacak.