İlhan Cavcav İçin Diyarbakır'dan Başsağlığı Mesajı

Diyarbekirspor eski kulüp başkanlarından Mehmet İpek, Diyarbakır Süper Amatör Ligi Takımlarından Erganispor ve Ergani Gençlerbirliği Kulübü yaşamını yitiren Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.



İpek, yayımladığı mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Erganispor ve Ergani Gençlerbirliği ise İlhan Cavcav için yayımladığı mesajda şunları kaydetti:



"Türk futboluna her açıdan büyük yenilikler getiren ve önemli hizmetler sunan Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın yaşama veda etmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hem Türkiye'de hem de Diyarbakır'da sevilen ve futbolun unutulmaz isimleri arasında yer alan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." - DİYARBAKIR