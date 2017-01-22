İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Tarihine Sattığı Oyuncularla Damga Vurdu

Yeni yıldızlar keşfetmek için her fırsatta amatör maçları bile seyreden İlhan Cavcav, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerini de gerçekleştirdi.

DİĞER TAKIMLARA DERS VERDİ

Sattığı oyuncularla Gençlerbirliği kasasını hep dolu tutmayı başaran Cavcav, yıllarca kulüplere nasıl oyuncu satılacağının dersini vermiş oldu.

İşte İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği tarihine rekor olarak yazdırdığı 20 transfer:

GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'YE

20- Ali Tandoğan (1 milyon Euro - Beşiktaş)

19- Lars Fredrik Risp (1 milyon Euro - Trabzonspor)

18- Ayman (1 milyon Euro - Trabzonspor)

17- Deniz Barış (1 milyon Euro - Fenerbahçe)

16- Souleymane Youla (1.15 milyon Euro - Beşiktaş)

15- Gökhan Gönül (1.4 milyon Euro - Fenerbahçe)

OKAN KOÇ BEŞİKTAŞ'A

14- Okan Koç (1.4 milyon Euro - Beşiktaş)

13- İrfan Can Kahveci (1.6 milyon Euro - Başakşehir)

12- Jimmy Durmaz (2 milyon Euro - Olympiakos)

11- Serkan Balcı (2 milyon Euro - Fenerbahçe)

10- Soner Aydoğdu (2.25 milyon Euro - Trabzonspor)

ÜMİT KARAN GALATASARAY'A

9- Ali Eren Beşerler (2.25 milyon Euro - Beşiktaş)

8- Ahmet Çalık (2.5 milyon Euro - Galatasaray)

7- Ümit Karan (2.5 milyon Euro - Galatasaray)

6- Aykut Demir (2.9 milyon Euro - Trabzonspor)

GEREMİ REAL MADRİD'E

5- Draman Haminu (3 milyon Euro - Lokomotiv Moskova)

4- Orhan Şam (3.5 milyon Euro - Fenerbahçe)

3- Mustafa Pektemek (4 milyon Euro - Beşiktaş)

2- Tarık Daşgün (5 milyon Euro - Fenerbahçe)

1- Geremi (5 milyon Euro - Real Madrid)