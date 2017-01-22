İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni Sıfır Borç ve Kasasında Para ile Bıraktı

Vefat eden efsane başkan İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni sıfır borç ve kasasında 75 milyon Türk Lirası ile bıraktı.

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni Sıfır Borç ve Kasasında Para ile Bıraktı

Bir süredir tedavi gören ve dün yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, Ankara'da hayatını kaybetti. 81 yaşında hayatını gözlerini yuman Türk futbolunun önemli isimlerinden İlhan Cavcav Gençlerbirliği'ni sıfır borç ve kasada 75 milyon TL ile
bıraktı.

Açıklamaları, transferleri ve yönetim biçimiyle Türk futboluna damga vuran, tesisleşmeyi başlatan adam olarak bilinen Cavcav, 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

TAKIMINI AYAKTA TUTTU

40 yıl boyunca Gençlerbirliği Başkanlığı yapan İlhan Cavcav, ekonomik krizlerle boğuşan, batan kulüplerin sayısının her geçen yıl arttığı Türk futbolunda Ankara takımını ayakta tutmayı başardı.

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