İlhan Cavcav 35 Yılda 57 Teknik Direktör Değiştirdi

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. 81 yaşındaki Cavcav, teknik direktörlerle olan anlaşmazlıklarıyla tanınıyordu.

35 YILDA 57 TEKNİK DİREKTÖRÜ

35 yıl Gençlerbirliği başkanlığı yapan İlhan Cavcav, kariyeri boyunca 57 teknik direktör değiştirdi. 42 farklı teknik direktörle çalışan Cavcav, Mesut Bakkal'ı 5 kez takımın başına getirerek en çok çalıştığı hoca oldu. Son olarak takımın başına genç Ümit Özat'ı getirdi.

MAÇA ÇIKMADAN HOCA DEĞİŞTİRDİ

İlhan Cavcav, 2014-2015 sezonuna takımı hazırlayan teknik direktör Kemal Özdeş'i, bir maça bile çıkmadan kovmuştu.



