İlhan Berk ve El Yazması Hikaye Kitabı 8 – 11 Yaş Grubu

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri, çeşitli etkinlikleri ile çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek.



İlhan Berk'in şiirinden yola çıklıarak oluşturulan sergi gezilir ve ortak kavramlar çıkartılır. Çocuklarla hikaye yazma yöntemleri üzerine konuşulur. Sonra, küçük denemelerin ardından seçilen tema üzerinden kolektif bir hikaye yazılması sağlanır. Bu kısa hikaye farklı bir çoğaltma tekniği kullanılarak resimlendirilir. Her katılımcının, bir hikaye kitabına sahip olacağı eğlenceli bir atölyedir.



21.01.2017 14: 00-16: 00