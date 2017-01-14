İlhamını Ege'den alan sergi Tarihi Havagazı Fabrikası'nda

Ödüllü genç ressam Ceylan Eşit'in, Ege seyahatlerinden esinlenerek oluşturduğu, bireyin ve insanın dünyadaki duruşunu odak noktasına alan "Düş, Sürat, 62" adlı sergisi 16 Ocak'tan itibaren Tarihi Havagazı Fabrikası'nda görücüye çıkıyor.

Sergide, Ceylan Eşit'in Ayvalık, Cunda, İzmir, Selçuk, Efes, Bodrum'a yaptığı seyahatlerinden ve Türk edebiyatının başucu eserlerinden Melih Cevdet Anday'ın 'Rahatı Kaçan Ağaç' kitabından aldığı ilhamla yarattığı eserler yer alıyor.

Genç ressam Eşit sergisini şu sözlerle anlatıyor:

"Sergi, Efes Celsius Kütüphanesi'nden, Selçuk Müzesi'ne, ölümsüz aşk anıtı yapılan Bodrum topraklarına ve değerli şair Melih Cevdet Anday'ın dediği gibi ne once ne sonra üst üste masala kurulmuş kentleri, modern ve tarih karşıtlığındaki çizimleri barındırıyor. Düşle gerçekliğin, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği anları resimliyor.''

Kolları Bağlı Odysseus resme döküldü

Melih Cevdet Anday'ın kitabındaki ''Simetrik bir tarihtir düş' sözlerinden esinlenerek düşle gerçekliğin iç içe aktığı anları tuvale yansıtan Eşit, serginin son bölümü olan desen serisinde ise Anday'ın aynı kitabındaki kişinin doğayla ortak duruşunu gözler önüne serdiği 'Kolları Bağlı Odyyseus' adlı şiirini resimledi.

Ressam Ceylan Eşit'in "Düş, Sürat, 62" başlığında topladığı eserleri 16 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak, serginin açılış etkinliği ise 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'da yine Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Başarılarla dolu bir kariyer

Çeşitli atölyelerde çalışmalarda bulunan Ceylan Eşit, yaklaşık 10 yıldır katıldığı birçok serginin yanı sıra İzmirli Kadın Sanatçılar Yarışması'nda resim dalında birincilik, fotoğraf dalında ise derece elde etti. Sanatçının Ultramarine isimli eseri 2014 yılında, dünyanın lider online sanat galerilerinden olan Saatchi Art'ın Inspired by Matisse koleksiyonunda yer almayı başardı.

