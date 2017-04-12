İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak

Zaman zaman hayatın getirdiği yüklerin, endişelerin ve hayal kırıklıklarının taşıyabileceğinizden daha ağır olduğu duygusuna kapılıyor musunuz?"Elbette!" diyorsanız, size güç verecek ilham dolu hikayelerimiz var.

İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak

Zaman zaman hayatın getirdiği yüklerin, endişelerin ve hayal kırıklıklarının taşıyabileceğinizden daha ağır olduğu duygusuna kapılıyor musunuz?

"Elbette!" diyorsanız, size güç verecek ilham dolu hikayelerimiz var.

Yaşama çoklu bakış açısı ile bakarak, "imkansız" ve "mümkün değil" söylemlerini yaşantınızdan silmeye, tüm bu soru ve sorunların cevaplarıyla birlikte kendinizi keşfetmeye ne dersiniz?

Etkinlik Programı ve Konuşacılar

9: 00 – 9: 30 :  Kayıt ve karşılama

9: 30 – 9: 50 :  Hayaller Engel Tanımaz



Umut Oğuz -Oyuncu

9: 50 – 10: 30 :  YAPABİLİRSİN Belgeseli Özel Gösterim

10: 30 – 11: 30 :  İnanırsan Tüm Engelleri Aşar, YAPABİLİRSİN!



Tuluhan Tekelioğlu- Gazeteci, Yazar, Yönetmen


Ümmiye Koçak- Oyun Yazarı, Yönetmen


Nuran Özyılmaz-Girişimci                                  

11: 30 – 12: 00         Ara

12: 00 – 13: 00- Bir Sahne Röportajı  : Mezeci Çırağı 



Ayşe Arman- Gazeteci


Özkan İrman- Minteks Yönetim Kurulu Başkanı

13: 00 – 14: 00         Öğle Arası

14: 00 – 14: 15- Nerede Kalmıştık ?



Umut Oğuz-  Oyuncu

 14: 15  – 14: 45- Aşk Engel Tanımaz    



Ayşe Alagöz- İletişimci, Gezgin, Yazar                              

14: 45 – 15: 15- Başarı Sınır Tanımaz!



Tanfer Dinler- Sosyal Girişimci 

15: 15 – 15: 45-Mutlu Ol, Motive Ol, Harekete Geç!



Evren Çolak DB Positive Eğitmeni- Algı Yönetmeni 

15: 45- 16: 00- Kapanış Konuşması



Umut Oğuz -Oyuncu

16: 00 – 17: 00- Konuşmacılar ile Tanışma ve Kitap İmza Etkinliği

    Ayşe Alagöz, Evren Çolak, Özkan İrman, Tanfer Dinler, Tuluhan Tekelioğlu ve Umut Oğuz'un katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Merinos Parkı

Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 17: 30: 00

Kategori : İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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