İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak
Zaman zaman hayatın getirdiği yüklerin, endişelerin ve hayal kırıklıklarının taşıyabileceğinizden daha ağır olduğu duygusuna kapılıyor musunuz?"Elbette!" diyorsanız, size güç verecek ilham dolu hikayelerimiz var.
Zaman zaman hayatın getirdiği yüklerin, endişelerin ve hayal kırıklıklarının taşıyabileceğinizden daha ağır olduğu duygusuna kapılıyor musunuz?
"Elbette!" diyorsanız, size güç verecek ilham dolu hikayelerimiz var.
Yaşama çoklu bakış açısı ile bakarak, "imkansız" ve "mümkün değil" söylemlerini yaşantınızdan silmeye, tüm bu soru ve sorunların cevaplarıyla birlikte kendinizi keşfetmeye ne dersiniz?
Etkinlik Programı ve Konuşacılar
9: 00 – 9: 30 : Kayıt ve karşılama
9: 30 – 9: 50 : Hayaller Engel Tanımaz
Umut Oğuz -Oyuncu
9: 50 – 10: 30 : YAPABİLİRSİN Belgeseli Özel Gösterim
10: 30 – 11: 30 : İnanırsan Tüm Engelleri Aşar, YAPABİLİRSİN!
Tuluhan Tekelioğlu- Gazeteci, Yazar, Yönetmen
Ümmiye Koçak- Oyun Yazarı, Yönetmen
Nuran Özyılmaz-Girişimci
11: 30 – 12: 00 Ara
12: 00 – 13: 00- Bir Sahne Röportajı : Mezeci Çırağı
Ayşe Arman- Gazeteci
Özkan İrman- Minteks Yönetim Kurulu Başkanı
13: 00 – 14: 00 Öğle Arası
14: 00 – 14: 15- Nerede Kalmıştık ?
Umut Oğuz- Oyuncu
14: 15 – 14: 45- Aşk Engel Tanımaz
Ayşe Alagöz- İletişimci, Gezgin, Yazar
14: 45 – 15: 15- Başarı Sınır Tanımaz!
Tanfer Dinler- Sosyal Girişimci
15: 15 – 15: 45-Mutlu Ol, Motive Ol, Harekete Geç!
Evren Çolak DB Positive Eğitmeni- Algı Yönetmeni
15: 45- 16: 00- Kapanış Konuşması
Umut Oğuz -Oyuncu
16: 00 – 17: 00- Konuşmacılar ile Tanışma ve Kitap İmza Etkinliği
Ayşe Alagöz, Evren Çolak, Özkan İrman, Tanfer Dinler, Tuluhan Tekelioğlu ve Umut Oğuz'un katılımı ile gerçekleştirilecektir.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merinos Parkı
Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 17: 30: 00
Kategori : İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır