Zaman zaman hayatın getirdiği yüklerin, endişelerin ve hayal kırıklıklarının taşıyabileceğinizden daha ağır olduğu duygusuna kapılıyor musunuz?



"Elbette!" diyorsanız, size güç verecek ilham dolu hikayelerimiz var.



Yaşama çoklu bakış açısı ile bakarak, "imkansız" ve "mümkün değil" söylemlerini yaşantınızdan silmeye, tüm bu soru ve sorunların cevaplarıyla birlikte kendinizi keşfetmeye ne dersiniz?



Etkinlik Programı ve Konuşacılar



9: 00 – 9: 30 : Kayıt ve karşılama



9: 30 – 9: 50 : Hayaller Engel Tanımaz







Umut Oğuz -Oyuncu



9: 50 – 10: 30 : YAPABİLİRSİN Belgeseli Özel Gösterim



10: 30 – 11: 30 : İnanırsan Tüm Engelleri Aşar, YAPABİLİRSİN!







Tuluhan Tekelioğlu- Gazeteci, Yazar, Yönetmen





Ümmiye Koçak- Oyun Yazarı, Yönetmen





Nuran Özyılmaz-Girişimci



11: 30 – 12: 00 Ara



12: 00 – 13: 00- Bir Sahne Röportajı : Mezeci Çırağı







Ayşe Arman- Gazeteci





Özkan İrman- Minteks Yönetim Kurulu Başkanı



13: 00 – 14: 00 Öğle Arası



14: 00 – 14: 15- Nerede Kalmıştık ?







Umut Oğuz- Oyuncu



14: 15 – 14: 45- Aşk Engel Tanımaz







Ayşe Alagöz- İletişimci, Gezgin, Yazar



14: 45 – 15: 15- Başarı Sınır Tanımaz!







Tanfer Dinler- Sosyal Girişimci



15: 15 – 15: 45-Mutlu Ol, Motive Ol, Harekete Geç!







Evren Çolak DB Positive Eğitmeni- Algı Yönetmeni



15: 45- 16: 00- Kapanış Konuşması







Umut Oğuz -Oyuncu



16: 00 – 17: 00- Konuşmacılar ile Tanışma ve Kitap İmza Etkinliği



Ayşe Alagöz, Evren Çolak, Özkan İrman, Tanfer Dinler, Tuluhan Tekelioğlu ve Umut Oğuz'un katılımı ile gerçekleştirilecektir.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Merinos Parkı



Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 17: 30: 00



Kategori : İlham Veren Konuşmalar- Yaşamdaki Engelleri Aşmak



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır