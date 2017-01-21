İlham" Resim Sergisi Açıldı

Ressam Aygül Okutan'ın ebru ve sulu boyayı birlikte kullandığı eserlerin yer aldığı "İlham" isimli sergi, ziyarete açıldı.



Altunizade Kültür Merkezinde açılan sergide AA muhabirine açıklamada bulunan Okutan, Tataristan'da Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra sulu boya resim çalıştığını söyledi.



Türkiye'ye geldikten sonra ise ebru sanatı ile tanıştığını dile getiren Okutan, bunu çok özel ve farklı bulduğu için 3 yıl önce üzerinde çalışmaya başladığını anlattı.



Tuval üzerinde ebru şekillerine sulu boya ile değişik resimler ekleyerek yeni bir deneyim ortaya çıkardığını ve sanat eleştirmenlerinden olumlu tepki aldığını belirten Okutan, "Ressamlar böyle bir tarz görmediklerini ve ilginç bulduklarını söylediler. Çünkü normal ebru kağıdı değil tuval kullanıyorum. Geleneksellikle modernliği bir araya getirip farklı şekiller çıkartarak zenginleştirmeye çalıştım." dedi.



Sergi, 27 Ocak'a kadar görülebilecek.