İlham Gencer'den Taksim Meydanı'nda Eylem

Caz müziği sanatçısı İlham Gencer, 51 yıl önce yaşadığı olaylar nedeniyle, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda eylem yaptı.



Taksim Meydanı'nda 28 Nisan 1966'da yaşadığı olayı anlatan sanatçı, 5-6 bin kişilik bir grubun protesto eylemine denk geldiğini söyleyerek, "Miting yapan gençlerin mikrofondaki konuşmasını duydum. 'Hükümet kırmızı ceket giyen caz sanatçılarını komünist diye tevkif ediyor' diyordu. Ben caz müzisyeniyim ve üstüme alındım. Çünkü böyle bir şey hiçbir zaman başıma gelmedi." dedi.



Gencer, bu sözlere tepki gösterdiği için kalabalığın kendisine şiddet uyguladığını aktararak, "Yüzlerce insan üzerime saldırdı. Yıllarca çektim. Ben buna itiraz ettim. Bu yalan ve iftiradır, deyince beni dövdüler." ifadelerini kullandı.



Olaylarda çekilmiş fotoğraflarının bir süre sonra kendisine bilmediği biri tarafından gönderildiğini kaydeden sanatçı, "Ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyorum. Ben helalleşmek istiyorum. Özür dilesinler. Ben onları affedeceğim ve helalleşeceğiz. Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak." diye konuştu.



Yaşadığı olayla ilgili daha önce yayınlanan haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini dağıtan Gencer'e, yazar arkadaşı Sami Coşkun eşlik etti.