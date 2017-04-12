Ilgınlı Öğrencilerin Polonya'ya Gezisi

Ilgın'dan Erasmus Projesi kapsamında Polonya'ya giden öğrenciler ilçeye döndü.



Şehit Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 11'i öğrenci 13 kişinin "Erasmus Stratejik Okul Ortaklıkları Projesi" kapsamında 16 gün süren yurt dışı gezisine katıldığını söyledi.



Polanya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenen gezinin faydalı geçtiğini dile getiren Çakmakçı, şunları kaydetti:



"Makine teknolojileri öğrencileri ile birlikte 16 gün boyunca CNC, torna, AutoCAD, SolidCAM ve buna benzer programlar üzerine eğitim alarak yurda döndük. Proje çok başarılı bir şekilde uygulandı. Öğrencilerin gelecekleri açısından iyi bir deneyim oldu. Prag'ı da gezme fırsatı elde ettik. Böylece farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca Avrupa'da gelişen teknolojilerin ülkemize aktarılması hususunda öğrencilerimize geniş bir ufuk açtığını bu nedenle bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum."