İlginç Yasaklanma Hikâyeleri
Ağaçkakan Yayınları'ndan çıkan "100 Yasaklı Kitap"ta Tommiks'ten Cesur Yeni Dünya'ya, Türlerin Kökeni'nden Karınca Duası'na 100 yayının okuyucuya ulaşana kadar başlarından geçen hikayeler anlatılıyor.
Ağaçkakan Yayınları'ndan çıkan "100 Yasaklı Kitap"ta Tommiks'ten Cesur Yeni Dünya'ya, Türlerin Kökeni'nden Karınca Duası'na 100 yayının okuyucuya ulaşana kadar başlarından geçen hikayeler anlatılıyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Erdoğan elindeki anketlerin sonuçlarını açıkladı