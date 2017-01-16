Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Karabasan Görevine Başladı

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yahya Karabasan görevine başladı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipler Amiri iken Ilgın'a atanan Karabasan, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.



Karabasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi.



Ilgın'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karabasan, "Böyle şirin bir ilçede görev yapmaktan çok mutluyum. Ayrıca Ilgın halkı kaplıcası gibi sıcakkanlı. Meslek hayatımda çeşitli birimlerde çalıştım. İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Ilgınlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak millet için çalışacağız." diye konuştu.