Ilgın'da Karla Mücadele

Ilgın Belediyesinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasıyla ekiplerin 7 gün 24 saat çalıştığını söyledi.





Tüm yolların açık tutulması için buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Karahan, şöyle devam etti:





"Son 35 yılın en bereketli kar yağışının şehrimize gelmesiyle belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden var güçleriyle kar temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşmadığımız açılmamış yol kalmadı. Şimdi biriken karları tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Fen İşleri ekiplerimiz kent merkezindeki cadde, bulvar ve ana arterlerde biriken karları 4 greyder, 3 yükleyici kepçe, 7 loder ve 4 kamyonla temizliyor."