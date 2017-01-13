Ankara Çıkışlı Günübirlik Ilgaz Turu



Ankara'dan Her Hafta Sonu Hareketli Günübirlik Ilgaz Turları



Geleneksel Ilgaz Turları



Her sene olduğu gibi bu senede Ankara Kalkışlı Ilgaz Turlarımız devam etmektedir. Ilgaz Bembeyaz örtüsüyle sizleri bekliyor.



Gidiş – Dönüş Ulaşım + Araç içi kahvaltı paketi + restoran öğle yemeği + yemek sonrası çay & kahve + milli park giriş ücreti + akşam çorbası + rehberlik + acente refakati + ikramlar dahil 100 TL



Araç içi kahvaltı içeriği: Sandviç + kek + kraker + sıcak – soğuk içecekler



öğle yemeği içeriği: (Tabakta Karışık Izgara, köfte tavuk sucuk, salata ve içecek)



Turlarımız Ankara Çıkışlı. Konaklama yok Günübirlik



Bilgi & Rezervasyon



Ilgaz Turları



Rezervasyon: 0532 797 18 47



Günübirlik Ilgaz Turu Programı:



Sabah saat: 07.20'de KIZILAY AVM önünde buluşup Ilgaz Turumuz için hareket ediyoruz. Araç içi ikramlarımız ve kahvaltımız eşliğinde yolumuza devam ediyoruz 2 saatlik yolculuk sonrası kısa bir ihtiyaç molası veriyoruz. Mola sonrası Ilgaz yolculuğumuz devam ediyor. Ortalama 3 – 3,5 saatlik yolculuk sonunda Ilgaz'a ulaşıyoruz.



Ilgaz bembeyaz örtüsüyle bizleri adeta büyülüyor. Kayak veya kızak yapacak misafirlerimiz için hemen kayak odasına geçip ilgili ekipman ve kıyafetleri kiralıyoruz. Kayak veya kızak yapmayacak olan misafirlerimiz için ise bölgeyi tanıtıyoruz. Ardından mangalda öğle yemeğimize geçiyoruz. Burada mangalda alacağımız köfte,tavuk veya sucuk seçenekleri + içecekten oluşan öğle yemeği menümüzü alıyoruz.



Ilgaz turumuzda Kayak veya kızak keyfi yapan misafirlerimiz günlerine keyifli bir şekilde devam ederken, diğer misafirlerimiz de Ilgaz'ın o büyüleyici manzarasını tepeden görmek için ekstra ücret verip Telesiyeje binip zirveye çıkabilirler. Bu bölge düzlük olarak yürüyüş yapmak içinde uygundur. Aynı zamanda cafede birşeyler içip dinlenirken şahane manzarayı da izleyebilirsiniz.



Saat ortalama 16: 30 civarlarında kayak ve kızak aktiviteleri sona eriyor. Son hazırlıklarımızı yapıp 16: 30 – 16: 45 gibi tekrardan tur araçlarımıza binip Ilgaz Turumuzu sonlandırıp Ankara'ya doğru hareket ediyoruz. Dönüş yolunda dinlenme tesislerinde vereceğimiz molada acıkan misafirlerimiz akşam yemeği için uygun zamanı bulabilecektir.



2017 Kayak Sezonu Ankara Çıkışlı Günübirlik Ilgaz Turları Tarihleri



Ocak 2017 Ilgaz Turları Tarihleri



14 Ocak 2017 Cumartesi (Günübirlik)



15 Ocak 2017 Pazar (Günübirlik)



21 Ocak 2017 Cumartesi (Günübirlik)



22 Ocak 2017 Pazar (Günübirlik)



28 Ocak 2017 Cumartesi (Günübirlik)



29 Ocak 2017 Pazar (Günübirlik)



Şubat 2017 Ilgaz Turları Tarihleri



4 Şubat 2017 Cumartesi (Günübirlik)



5 Şubat 2017 Pazar (Günübirlik)



11 Şubat 2017 Cumartesi (Günübirlik)



12 Şubat 2017 Pazar (Günübirlik)



18 Şubat 2017 Cumartesi (Günübirlik)



19 Şubat 2017 Pazar (Günübirlik)



25 Şubat 2017 Cumartesi (Günübirlik)



26 Şubat 2017 Pazar (Günübirlik)



Mart 2017 Ilgaz Turları Tarihleri



4 Mart 2017 Cumartesi (Günübirlik)



5 Mart 2017 Pazar (Günübirlik)



11 Mart 2017 Cumartesi (Günübirlik)



12 Mart 2017 Pazar (Günübirlik)



18 Mart 2017 Cumartesi (Günübirlik)



19 Mart 2017 Pazar (Günübirlik)



Farklı tarih ve grup rezervasyonlarınız için lütfen bize ulaşınız



********* ÖĞLE YEMEKLİ 100 TL *********



ÜCRETE DAHİL OLANLAR:



• Lüks Araçlarla Ulaşım



• Araç İçi İkramlar



• Araç İçi Sabah Kahvaltısı



• Restoranda Öğle Yemeği



(Tabakta Karışık Izgara, köfte tavuk sucuk, salata ve içecek)



• Yemek Sonrası Çay Kahve İkramı



• Akşam Çorbası



• Rehberlik ve Acente Refakati



ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR



• Kişisel harcamalar



• Telesiyej Kullanımı



• Kayak Takımı Kiralama



• Kızak Kiralama



• Snowboard



PİST & KAYAK MALZEMELERİ ÜCRETLERI HAKKINDA;



*Büyük Lift tek kullanis 10 TL



*Büyük Lift sinirsiz 40 TL



*Kayak egitimine yeni baslayanlar için ücretsiz kullanabilecekleri alan mevcuttur.



*KAYAK TAKIMI & SNOWBOARD KIRALAMA



Snowboard 40-50 TL gün boyunca ( Fiyatlar indirimlidir )



Kayak Takimi 40-45 TL gün boyunca ( Fiyatlar indirimlidir )



Fiyat degiskenlikleri tesislere bagli olup organizasyonumuzla ilgisi yoktur.



Isteyenler istedigi tesisten kiralayabilirler.



Bilgi & Rezervasyon



Ilgaz Turları



Rezervasyon: 0532 797 18 47