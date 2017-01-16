Ilgaz, Kayak Severlerin Akınına Uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, bu sabah yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu zirvede, tatilciler kayak yapmanın doyasıya keyfini yaşıyor.



Kastamonu'da bu sabah yapılan ölçümlerde, bir haftadır etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Gündüz sıcaklığının eksi 2-4, gece sıcaklığının ise eksi 10 derece civarında seyrettiği Ilgaz Dağı Oteller Bölgesi'nde kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Kayak tutkunları Ilgaz'a akın ediyor



Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'ndaki oteller hafta sonları yüzde yüzlük doluluk oranlarına ulaşırken, hafta içi yer yer boşluklar olduğu kaydedildi. Hafta sonunu kar ve kayak keyfiyle geçirmek isteyenlerin yanı sıra komşu illerden tur otobüsleriyle gelen yüzlerce insan Ilgaz'ın eşsiz doğasında kayak yaparken gönüllerince de eğleniyor.



Başta Kastamonu'ya yakın iller Ankara, Samsun, Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak olmak üzere aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda kentten kayak sporcuları ve meraklıları Ilgaz Dağını tercih etti.



Ilgaz'a ilgi giderek artıyor



Özellikle çocuklar ve gençler, eğitmenlerden kayak dersleri aldı. Eğitimli olanlar ise kayak parkurunda kaymayı tercih etti. Yoğunluk nedeniyle telesiyejler önünde kuyruklar oluştu. Kar yağışının sürdüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda iş makineleri yolların kapanmaması için sürekli çalışma yürütüyor. - KASTAMONU