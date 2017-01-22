İletişim Yazılım Sektörde Hangi Çözümleri ile Öne Çıkıyor?

İletişim Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, İletişim Yazılım'ın sektörde hangi çözümlerle öne çıktığını Wise TV'ye anlattı.



Şen, "Biz bir MES işletmesiyiz, MES çözümleri üretiyoruz. MES çözümleri nedir? Bir işletmenin paketlemeden, ham maddenin girişine ve sevkiyat aşamasına kadar bütün süreçleri yönettiği sistemleri MES yazılımımız üzerinden yönetebiliyor. Fiili maliyetlerini yönetebiliyor, izlenebilirlik süreçlerini sağlayabiliyor, kalite değerlerini yönetebiliyor yani üretim içindeki bütün süreçleri takip edebiliyorlar bu sistemle. ve bunu da farklı ERP'lerle haberleştirip gerçek maliyetlere ulaşabilmesini sağlıyoruz işletmelerin. Amacımız kaynakları etkin şekilde kullanabilmeleri. Verimliliklerini izleyebilmeleri ve bu doğrultuda iyileştirmeler yaparak daha iyiye gitmelerini hedefliyoruz" diyerek işletmeler için sundukları çözümlerden bahsetti.