İletişim Yazılım Kimdir?

İletişim Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Şen, "İletişim Yazılım yaklaşık 20 yıldır üretim konusunda çözümler üreten bir işletme. Yaklaşık 30 kişilik bir kadromuz var, Uludağ Üniversitesi Teknopark içinde de faaliyet gösteriyoruz. İşletmelere üretim çözümleri sunuyoruz ve çözümler üretiyoruz. Türkiye genelinde 18 tane bayimiz var. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa bölgesinde bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Kalite yönetimi, üretim yönetimi, tekstile özel çözümlerimiz bulunuyor. Entegrasyon, farklı ERP'lerle entegrasyon tool'larımız bulunuyor. Proje yönetimi konusunda çözümlerimiz bulunuyor" diyerek ürettikleri çözüm sistemlerini anlattı.