İletişim Yazılım Hangi Sektörlere Yönelik Hizmet Veriyor?

İletişim Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, firmanın hangi sektörlere hizmet verdiğini Wise TV ile paylaştı.



Şen, "Üretim çözümümüz sektör bağımsız bir çözüm. Şuan gıdadan otomotive, savunma sanayinden makine sanayine, kozmetik, elektrik sektörü gibi farklı sektörlerde referanslarımız bulunuyor. Çoğu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bizim işimiz üretim. Üretimin ham maddeden çıkışına kadar tüm süreçleri takip ettiğimiz bir sistem" diyerek tüm sektörlere yönelik üretim çözümleri sunduklarını belirtti.