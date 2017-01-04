İletişim Profesyonellerinden Bugünün Bakış Açısıyla Halkla İlişkiler

Günümüzde doğru, tutarlı ve sürdürülebilir iletişim kurup sesini duyurmak tüm kurum, marka ve organizasyonların temel ihtiyacı. Hedef kitleyle doğru iletişim kurmak, şirketlerin yaptığı işler kadar önem taşıyor. Dijital çağın getirdikleriyle birlikte büyük değişimlere uğrayan iletişim kanalları hem kafa karışıklığı hem de zaman kaybına neden olabiliyor. O yüzden çağa ayak uydurmak önemli. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, dijital çağda iletişim yönetiminden iş yaşamında itibarı güçlendirmenin formülüne kadar sektöre dair merak edilen tüm sorulara yanıtların verildiği, geniş içerikle düzenlenen Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Sertifika Programı'nda katılımcılar, günümüz rekabet ortamında kamuoyu, hedef kitle ve çözüm ortaklarıyla kurulacak iletişimin inceliklerini öğrenecek.

Bugünün vizyonunda Halkla İlişkiler deneyimleri paylaşılacak

Halkla ilişkiler alanındaki kurallar ve yeniliklerin tanımlanarak anlatıldığı bu programda, katılımcılar halkla ilişkiler duayenlerinin deneyimlerini ve iletişim tekniklerini bugünün ışığında dinleyecek. Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Programı, küçük ve orta ölçekli firma sahipleri ile kariyerine iletişim sektöründe devam etmek isteyenlerin yanı sıra iletişim sektörü profesyonelleri ve bu alanda kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar başta olmak üzere işi iletişim olan herkese hitap edecek. Eğitimde Barika Göncü, Berna Sağlam, Erkan Saka, Demet Uyar, Derya Aslan, Deniz Adanalı, Ebru Çapa, Murat Ovalı, Öykü Gül ve Çiğdem Özüer gibi sektörün deneyimli isimleri ve akademisyenleri deneyimlerini paylaşacak.

Küçük ve orta ölçekli firma sahipleri ile kariyerine iletişim sektöründe devam etmek isteyenlerin yanı sıra iletişim sektörü profesyonelleri ve bu alanda kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar başta olmak üzere işi iletişim olan herkesin katılabileceği program 18 Şubat – 25 Mart tarihleri arasında Cumartesi günleri üniversitenin santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek. Eğitim programının ücreti ise 1.600 TL olarak belirlendi.

