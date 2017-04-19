İlerlemiş Kanser Hastalarına Yeni Umut

Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, ilerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan Isıtılmış Karın İçi Kemoterapi (HİPEK) ile kanserlerin önemli bir oranına tanı konmakta olduğunu belirtti.



Sarıyar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yakın bir geleceğe kadar karın içine yayılmış kanserlerin tedavi edilemeyeceği görüşü mevcuttu. Ancak sitoredüktif cerrrahi ve ısıtılmış karın içi kemoterapi ilerlemiş karın içi kanserlerde arternatif cerrrahi tedavi yöntemi olarak yerini almıştır. Ülkemizde sayılı merkezde uygulanan sıcak kemoterapi tedavisi kanser hastalarına daha uzun bir yaşam şansı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.



İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan Isıtılmış Karın İçi Kemoterapi (HİPEK) ile kanserlerin önemli bir oranına tanı konmakta olduğunu ifade eden Sarıyar, şunları kaydetti:



"Bu yöntem ilk kez teşhis edilmiş ve ameliyat olmamış ileri evre kanserlere uygulanabildiği gibi, daha önce ameliyat olmuş ancak tekrar etmiş kanserlere de uygulanabilmektedir. Hangi hastaların bu ameliyata uygun olduğu; genel cerrrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji ve gastroenteroloji uzmanlarının olduğu tümör konseyinde belirlenmektedir. Hastalara öncelikle PET/BT ile tüm vücut taraması yapılır. Bu taramada eğer karın dışına yayılma görülürse hastalar ameliyat yerine kemoterapiye yönlendirilir. Ayrıca hastaların çekilen karın tomografisine göre radyoloji uzmanı tarafından, hastalığın karın içindeki yaygınlığına göre yapılacak skorlama da ameliyat kararı alınmasında önemlidir. Temel hedef yapılacak ameliyatta karın içinin tamamen tümörden arındırılmasıdır."



HİPEK yönteminin karın içine ve karın zarına yayılan kanserlerin cerrahi olarak tamamen temizlenmesi ve ameliyat sonunda karın içinin hazırlanan sıcak kemoterapi ilaçlarıyla yıkanması ile yapılan ameliyat olduğunu anlatan Sarıyar, ancak karın içi kemoterapi uygulamasının hastaya fayda sağlaması için hastanın aynı seansta yapılan cerrahi ile kanserin vücuttan tamamen temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.



Ameliyatın cerrahi kısmından sonra aynı seansta hasta uyandırılmadan karnın içine 41-43 derece arası ısıtılmış kemoterapi sıvısının verildiğini aktaran Sarıyar, "Bu sıvının karnın tüm kısımlarına ulaşması sağlanır. Bunun için özel cihazlar kullanılır. HİPEK (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) tedavisi; ileri evre yumurtalık kanserleri, kolon, mide, apendiks ve peritonun primer kanserlerinde uygulanmaktadır. HİPEK verilmesi hem kanser hücrelerinin direk ilaçla karşılaşmasını sağlar, hem de sıcak etkisi ile tümör hücrelerini tahrip etme etkisini artırır. Ayrıca damardan verilmediği için bazı yan etkilerin görülme şansı daha azdır." ifadelerini kullandı.