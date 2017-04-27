Kilis 7 Aralık Üniversitesinde İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi proje toplantısı gerçekleştirildi.



Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) projesi değerlendirme toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu başkanlığında, İTAMER Müdürü Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çakır ve projede görev alan araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, modern altyapısıyla üniversitenin araştırmacılarına ve bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek verecek olan merkezin mayıs ayı sonlarında hizmete gireceğini belirtti.



Proje kapsamında gelinen aşamanın ve tespit edilen eksikliklerin değerlendirildiği toplantıda, merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yapılması gereken faaliyetler planlandığını, bu amaçla alınacak yeni cihazlarla ilgili görev dağılımı gerçekleştirildi. - KİLİS