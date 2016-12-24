İLERİ DÜZEY GOOGLE ADWORDS EĞİTİMİ



25 Aralık 2016 Pazar: İleri Düzey Google AdWords Eğitimi



Yer: KWORKS- Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (Şişli / İstanbul)



İleri Düzey Google AdWords Eğitimi, arama motoru pazarlamasının en önemli araçlarından olan Google AdWords'ün önemini kavramış kişilere, mesleki anlamda uzmanlık sağlayacak optimizasyon teknikleri, püf noktaları ve ileri seviye tekniklerini öğreterek performans odaklı kampanyalar oluşturmasını sağlamaktadır.



Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden n11.com 'da Kıdemli Dijital Kanallar Yöneticisi olarak görevini sürdüren ve Türkiye'nin İlk AdWords üzerine yazılmış kitabın yazarı olan Aykut Alçelik tarafından verilecek bu eşsiz eğitimi KAÇIRMAYIN!



Şirketlerde veya ajanslarda SEM yöneticisi / uzmanı olarak yer almak, bu konuda hizmet veren ajanslarda çalışmak, kariyerinizi bu yönde devam ettirmek istiyorsanız; İleri Düzey Google Adwords Eğitimi tam size göre!



DİJİTAL PAZARLAMA OKULU tarafından düzenlenen İleri Düzey Google AdWords Eğitimi sonunda katılımcılar SERTİFİKA sahibi olacaktır.



İleri Düzey Google AdWords Eğitiminin Amacı:



İleri Düzey Google AdWords Eğitimi, temel seviye AdWords bilgisine sahip kişi ve kurumların uzmanlaşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.



Bu Eğitim Katılımcıya, Neler Katar?



– Bu eğitimle; Google AdWords'ün tüm kampanya türlerini tanıyacak, doğru kampanya kurguları oluşturabilecek ve düşük maliyetle en iyi performansı elde edecek teknikleri öğrenme fırsatı bulacaksınız.



– Sadece Arama Ağı Reklamları değil Adwords'ün tüm kampanya türlerini öğrenip verimli bir arama motoru pazarlaması (SEM) yapmanıza olanak sağlayacaktır.



– Piyasada nadir bulunan AdWords uzmanı olma şansını yakalayacaksınız.



– Bireysel olarak AdWords optimizasyonu yapabilmek için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olacaksınız.



AdWords Eğitimine Kimler Katılmalıdır?



– Temel seviye AdWords bilgisine sahip kişiler,



– İşletme sahipleri ve/veya ortakları,



– İşletmelerin/Markaların Reklamve Halkla İlişkiler yetkilileri/sorumluları,



– İşletmelerin/Markaların Pazarlama yetkilileri/sorumluları,



– Kendi işini kurmak isteyenler ve / veya kendisini bu alanda yetiştirmek isteyen herkes,



– Bir şirkette SEM yöneticisi olmak isteyen,



– Bir dijital ajansta çalışmak isteyen,



– Kariyerine yepyeni bir ufuk açmak isteyen kişiler,



– Kendi işletmesinin reklam çalışmasını yürütmek isteyen kişiler katılabilir.



EĞİTİM BAŞLIKLARI:



– Doğru kampanya yapısı nasıl olmalıdır?



– Kalite puanı arttırma çalışmaları



– Bütçe optimizasyonu



– Teklif stratejileri



– Negatif anahtar kelime stratejileri



– Dönüşüm oranını yükseltme teknikleri



– Rakip marka stratejileri



– Arama ağı yeniden pazarlama çalışmaları



– Customer Match ile Hedefleme



– Dinamik Arama Ağı



– Alışveriş Reklamları



– Uygulama Yükletme Kampanyaları



– Sponsorlu Gmail Reklamları



– Görüntülü reklam ağı optimizasyon stratejileri



Eğitim Bedeline Neler Dahil?



– İngilizce – Türkçe KATILIM SERTİFİKASI,



– Promosyon ve İndirimler,



– Eğitim Sonrası; Eğitmen ile iletişim desteği,



– 7/24 Ücretsiz Telefon/E-posta Desteği,



– Eğitim materyalleri,



– Alanında Uzman Eğitmenlerden alınacak teorik ve uygulamalı eğitim,



– Otel Konforunda Eğitim,



– Sıcak, Soğuk İçecekler ve İkramlar.



EĞİTMEN:



Aykut Alçelik / N11.COM / Senior Digital Marketing Supervisor



Doğuş Grubu ve Güney Kore'li SK Grubun birlikte hayata geçirdiği pazar yeri girişimi n11.com'da Kıdemli Dijital Kanallar Yöneticisi olarak çalışan Aykut, daha önceden de on9 Bilgi teknolojileri, Moreclick reklam ajansı, DeFacto ve Doğan Online bünyesindeki hepsiburada.com, yenicarsim.com, daybuyday.com ve altincicadde.com gibi sitelerin dijital pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde görev aldı. Google AdWords, Google Analytics ve Facebook yeterlilik sertifikalarına sahip olan Aykut, Turkcell Blog, pazarlamasyon.com, onlinepazarlama.co gibi sitelerde sektörel yazılar yazmaktadır.